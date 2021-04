Motorsport - Al via il monomarca BMW M2 CS Racing Cup

(Di venerdì 23 aprile 2021) Presentata ufficialmente questa mattina la BMW M2 CSCup, competizioneche porterà in pista l'ultima nata della serie M customerche già durante i test di sviluppo ha pienamente convinto per prestazioni e guidabilità. Primo appuntamento a Monza, l'1 e 2 maggio. La vettura. La BMW M2 CSè spinta da un motore S55 a sei cilindri con tecnologia M TwinPower turbo a iniezione diretta, capace di erogare 450 cavalli e 550 Nm. Sia il motore che il cambio a doppia frizione a 7 marce sono di serie, ma in questo caso gestiti utilizzando un software specifico per l'automobilismo sportivo. L'aerodinamica è aiutata da uno splitter anteriore e da un alettone posteriore regolabile. Ovviamente, la vettura è dotata di una gabbia di protezione certificata DMSB e saldata, prodotta da BMW ...

