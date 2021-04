Monitoraggio settimanale dell’Iss sul Covid: in Italia l’indice di contagio Rt scende allo 0,81% (Di venerdì 23 aprile 2021) l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)Rt nazionale didel Coronavirus inancora e raggiunge quota 0,81 rispetto0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimodel Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

