"Mattino Cinque": torta meringata al limone di Samya (Di venerdì 23 aprile 2021) Samya Abbary, l'attrice marocchina che propone, all'interno di MattinoCinque, le sue ricette, quest'oggi ha proposto la ricetta di una torta golosa e scenografica, perfetta per il dopo pasto. Ecco la torta meringata al limone. Ingredienti e procedimento.Ingredienti 700 g pasta frolla, 3 uova, 120 g zucchero, 80 g burro, succo e scorza grattugiata di 3 limoni, 2 cucchiai di amido di mais 3 albumi, 120 g zucchero ProcedimentoStendiamo la frolla ad uno spessore di 3-4 mm e la usiamo per foderare una tortiera imburrata, infarinata e coperta con carta forno. Bucherelliamo il fondo con la forchetta, copriamo con un foglio di carta forno e versiamo sopra dei pesi (legumi, riso o altro). Cuociamo in forno caldo e statico a 180° per 20 minuti. Sforniamo, togliamo il peso e la ...

