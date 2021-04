napolista : Insigne 8: sempe cchiú ccapitano e cchiú leader Mertens 7: dimustraje ajeressera d’essere ‘nu jucatore ritruvato. G… -

... macunzistente, cumme ggià dê primme minute nce fove chiaro vista 'a scuatra sistimata [... POLITANO 5,5 : Se vedette sulo p''e primme minute, po quanno, Anemalonga e Zzielinski ...... ma ca ll'ucummo (arbitro) Mariani, né chillu cecagnuolo d''a varra Di Paolo vuletteno vedé; cumplessivamente putimmo dicere ca 'o Napule se truvaje a ddipenneredê piede d''o pulacco....23/04/2021 - Con la doppietta firmata con la Lazio, Lorenzo Insigne ha confermato di vivere un momento magico ... in serie A (83 per lo scugnizzo di Frattamaggiore- ora quarto di sempre - contro 81 ...ULTIMISSIME INSIGNE – Lorenzo Insigne è sempre più magnifico. Ieri sera è stato ancora una volta protagonista nel Napoli e non solo per i due gol (di cui uno spettacolare). Con la doppietta alla Lazio ...