Giulia Calcaterra dice addio a Nick Pescetto? Lo sfogo social | “Cose mai esistite”

Advertising

zazoomblog : Giulia Calcaterra su Instagram la brutta notizia: “Mai esistita” - #Giulia #Calcaterra #Instagram #brutta… - zazoomblog : Giulia Calcaterra su Instagram la brutta notizia: “Mai esistita” - #Giulia #Calcaterra #Instagram #brutta - zazoomblog : Giulia Calcaterra è finita con Nick Pescetto: “Costruito cose mai esistite” - #Giulia #Calcaterra #finita #Pescetto… - zazoomblog : Giulia Calcaterra è finita con Nick Pescetto: “Costruito cose mai esistite” - #Giulia #Calcaterra #finita… - zazoomblog : Giulia Calcaterra è finita con Nick Pescetto: “Costruito cose mai esistite” - #Giulia #Calcaterra #finita… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Calcaterra

Gossip e TV

è tornata single? L'ex velina, da quattro anni, vive una relazione con Nick Pescetto, content creator e surfista. In questi anni, l'ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sui ...Ora a far discutere è la fine della storia tra l'ex velina di Striscia la Notiziaed il surfista Nick Pescetto.che non nomina mai Nick ma che spiega come questi '...L'ex Velina Giulia Calcaterra sembra aver confermato la rottura con il fidanzato Nick Pescetto, sfogandosi sui social con i fan L’ex velina di Striscia la Notizia Giulia Calcaterra avrebbe detto addio ...Giulia Calcaterra e Nick Pescetto si sono lasciati? L’ex velina si lascia andare ad uno sfogo su Instagram: “Negli ultimi quattro anni…”. Giulia Calcaterra è tornata single? L’ex velina, da quattro ...