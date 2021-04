Gassman: «Fino ai 18 anni i ragazzi non possono avere nelle mani la propria vita, sono piccoli» (Di venerdì 23 aprile 2021) Repubblica intervista Alessandro Gassman. Nella serie tv “Un professore” (in onda in autunno su Rai1), interpreta il ruolo di un docente di Filosofia (Dante) che diventa maestro di vita per i suoi studenti. «È il professore che avrei voluto avere e non ho mai avuto». Racconta il suo rapporto con la scuola: «Conflittuale. Il sistema scolastico era ancora quello punitivo, pauroso se prendevi l’insufficienza. L’ho vissuta malissimo e per non affrontare i problemi ero diventato scaltro, bugiardo e ingiusto: mi firmavo le giustificazioni. anni sprecati, ho recuperato in altri modi, mi dispiace perché mi sarei potuto divertire». La sua carriera scolastica è stata ben diversa da quella del padre. «Papà aveva tutti dieci, con una madre esigentissima prendere un nove era una sconfitta, c’era una richiesta di voti molto alta. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Repubblica intervista Alessandro. Nella serie tv “Un professore” (in onda in autunno su Rai1), interpreta il ruolo di un docente di Filosofia (Dante) che diventa maestro diper i suoi studenti. «È il professore che avrei volutoe non ho mai avuto». Racconta il suo rapporto con la scuola: «Conflittuale. Il sistema scolastico era ancora quello punitivo, pauroso se prendevi l’insufficienza. L’ho vissuta malissimo e per non affrontare i problemi ero diventato scaltro, bugiardo e ingiusto: mi firmavo le giustificazioni.sprecati, ho recuperato in altri modi, mi dispiace perché mi sarei potuto divertire». La sua carriera scolastica è stata ben diversa da quella del padre. «Papà aveva tutti dieci, con una madre esigentissima prendere un nove era una sconfitta, c’era una richiesta di voti molto alta. ...

