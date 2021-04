FiftyFifty – Giulia Salemi | “Al Grande Fratello Vip ho risolto i miei sensi di colpa familiari”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 aprile 2021)conduce Salottosu Mediaset Play il venerdì alle 19 Offre TvZoom, cosa bevi? Moscow Mule. Qual è il primo programma Tv che hai visto? Saranno Famosi. Qual è il primo programma Tv che hai fatto? Miss Italia. Chi è stato il tuo maestro televisivo? Simona Ventura. Tra i partner che hai avuto in Tv, con chi sei andata più d’accordo e perché? Gigi e Ross, con cui ho co-condotto Sbandati. Mi hanno insegnato i tempi comici. E con chi ti sei scontrata e perché? Io con nessuno, molte persone con me. Qual è il programma che vorresti fare? Le Iene o un talk show. Se non avessi fatto questo lavoro cosa avresti fatto? La poliziotta, come papà. Quella volta in cui avresti voluto mollare tutto? Quattro anni fa ho avuto un momento in cui le cose non giravano bene, non mi sentivo a mio agio con il mio corpo e non avevo ...