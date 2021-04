Dimensionamento scolastico, Udir e Anief chiedono l’attivazione di 500 nuove scuole (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono quasi 500 le sedi che, ai sensi della legge 178 del 2020, su richiesta di Anief ed Udir, dovevano essere sedi scolastiche e riavere la Presidenza e gli uffici per i direttori dei servizi generali e amministrativi, per il prossimo anno scolastico per fronteggiare l’emergenza Covid. Nonostante la legge sia stata approvata assieme ad un finanziamento di 40 milioni di euro per il normo Dimensionamento delle sedi scolastiche – si tratta di sedi con 500 alunni anziché 600 e 300 anziché 400 nelle piccole isole e nelle zone montane – l’applicazione della norma avviene a macchia di leopardo. Nella maggior parte delle regioni viene disapplicata, per esempio in Campania, dove dovrebbero essere attivate quasi 100 sedi nuove, che invece non sono disponibili né per la mobilità né per la nomina di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono quasi 500 le sedi che, ai sensi della legge 178 del 2020, su richiesta died, dovevano essere sedi scolastiche e riavere la Presidenza e gli uffici per i direttori dei servizi generali e amministrativi, per il prossimo annoper fronteggiare l’emergenza Covid. Nonostante la legge sia stata approvata assieme ad un finanziamento di 40 milioni di euro per il normodelle sedi scolastiche – si tratta di sedi con 500 alunni anziché 600 e 300 anziché 400 nelle piccole isole e nelle zone montane – l’applicazione della norma avviene a macchia di leopardo. Nella maggior parte delle regioni viene disapplicata, per esempio in Campania, dove dovrebbero essere attivate quasi 100 sedi, che invece non sono disponibili né per la mobilità né per la nomina di ...

