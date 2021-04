Decreto Riaperture | pass | spostamenti e regole nei weekend 25 aprile e 1° maggio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non ci saranno ponti ad allungare le prossime due festività nazionali, ma senz’altro le nuovedel, approvato dal governo, condizioneranno glidei cittadini nei25e 1°. Le nuoveentrano in vigore proprio a cavallo di questi giorni, da lunedì 26. Nel frattempo ci sarà anche una cabina di regia Iss-Ministero, seguita dalle ordinanze del Ministero della salute, che cambieranno i colori delle Regioni, e re-introdurranno le zone gialle. Dopodiché per le regioni che si aggiudicano il giallo inizierà una graduale rivoluzione, causata proprio dalle prime. Cosa possiamo fare quindi a cavallo di questi fine settimana di festa della liberazione e ...

"Le società che si occupano di catering e banchetti potranno organizzare servizi a fiere, convegni e congressi da centinaia o migliaia di ospiti, alla luce delche prevede dal 15 giugno il via libera alle fiere e dal primo luglio a convegni e congressi. Le stesse aziende invece non potranno occuparsi di banchetti conviviali da poche decine di persone ...CASALE - Con l'approvazione delLegge cosiddettoci sarà la possibilità per le Regioni in zona gialla, già a partire da lunedì 26 aprile, di riprendere le attività dei servizi di ristorazione , consentendo il ...Continua il grande successo di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno. La 33esima puntata di Domenica In, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, avrà come protagonisti tanti ospiti ...Il rinvio ad oggi del Consiglio dei ministri rivela i malumori che circolano nei ministeri e nei partiti sul Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) necessario per accedere ai 191 miliardi di fondi europ ...