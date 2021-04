Concorso straordinario, dal 14 maggio al 20 maggio le prove suppletive. CALENDARIO per classe di concorso (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n.12547 del 23 aprile, a firma del direttore generale, Filippo Serra, ha dato ulteriori indicazioni in merito all'espletamento delle prove scritte per il concorso straordinario su posto comune e sostegno. Il CALENDARIO per classe di concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n.12547 del 23 aprile, a firma del direttore generale, Filippo Serra, ha dato ulteriori indicazioni in merito all'espletamento dellescritte per ilsu posto comune e sostegno. Ilperdiè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'articolo .

