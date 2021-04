Campagna vaccinale, Gen. Figliuolo: “A maggio potremo contare su altre 16 mln di dosi in più” (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuamente impegnato a seguire personalmente l’andamento dell’emergenza sanitaria, e gestendo con grande puntualità la Campagna di vaccinazione – che sembra andare sempre al meglio – il generale Figliuolo oggi ha annunciato che “da oggi si è cominciato a inoculare il vaccino Johnson&Johnson, in realtà la Puglia è stata la prima perché già ieri ne ha inoculati i primi 79”. Gen. Figliuolo: “Già a fine di aprile, inizio maggio, arrivano altri 2 mln e 600mila dosi” In Puglia dove, accompagnato dal governatore Emiliano ed affiancato dal capo delle Protezione civile, Curcio, ha visitato la fabbrica regionale delle mascherine, il Generale ha inoltre anticipato che “Dal 29 aprile al 4-5 maggio, giorno in cui tecnicamente finisce l’afflusso del mese di aprile, avremo altri 2 milioni e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuamente impegnato a seguire personalmente l’andamento dell’emergenza sanitaria, e gestendo con grande puntualità ladi vaccinazione – che sembra andare sempre al meglio – il generaleoggi ha annunciato che “da oggi si è cominciato a inoculare il vaccino Johnson&Johnson, in realtà la Puglia è stata la prima perché già ieri ne ha inoculati i primi 79”. Gen.: “Già a fine di aprile, inizio, arrivano altri 2 mln e 600mila” In Puglia dove, accompagnato dal governatore Emiliano ed affiancato dal capo delle Protezione civile, Curcio, ha visitato la fabbrica regionale delle mascherine, il Generale ha inoltre anticipato che “Dal 29 aprile al 4-5, giorno in cui tecnicamente finisce l’afflusso del mese di aprile, avremo altri 2 milioni e ...

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale In Italia tornano le zone gialle e le altre notizie sul virus In ogni caso, spetterà a ogni paese decidere le nuove regole da adottare sulle mascherine con il procedere della campagna vaccinale. La variante del sars - cov - 2 denominata B.1.671 e individuata ...

Emiliano 'Puglia candidata per produrre vaccini'/ 'Figliuolo? Ci dice di rallentare' Dopo aver incassato i complimenti per il Covid Hospital allestito alla Fiera del Levante di Bari, Emiliano ha parlato della campagna vaccinale: " Abbiamo allestito una squadra che ce la fa, ...

Campagna vaccinale, si cambia: target specifici per ciascuna regione IL GIORNO La scommessa rischiosa sui consumi In attesa del Recovery fund, la tentazione di alcuni governi potrebbe dunque essere di scommettere sui consumi. Ma il rapporto la Commissione suggerisce di non farlo. “L’anali ...

Covid, vaccini record e contagi stabili nella Tuscia Casi stabili e vaccini record. I contagi da Covid nella Tuscia, da giorni, sembrano decrescere. Ieri la Asl di Viterbo ha riscontro 37 casi, collegati a tamponi eseguiti su cittadini ...

