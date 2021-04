Bonus vacanze 2021, le novità in arrivo: dalla possibile proroga della scadenza ai nuovi utilizzi (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesa dell’arrivo dei mesi estivi, il Governo sta valutando le misure da attivare per rilanciare il turismo in Italia. Proprio questo settore è stato uno dei più colpiti da questi mesi di pandemia e ora si pensa a delle modifiche che riguardino il Bonus vacanze. Per il 2021, si pensa ad alcune novità che rendano più efficace l’utilizzo di questo sostegno. La proposta del Ministero del Turismo In queste ore, il Ministero del Turismo ha avanzato alcune richieste di modifica per il dl Sostegni. In particolar modo è stata presentata la domanda di cambiare le modalità di fruizione del Bonus vacanze. Il sostegno attivo già per l’estate 2020 e confermato anche per il 2021, è stato sottoposto a una proroga della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesa dell’dei mesi estivi, il Governo sta valutando le misure da attivare per rilanciare il turismo in Italia. Proprio questo settore è stato uno dei più colpiti da questi mesi di pandemia e ora si pensa a delle modifiche che riguardino il. Per il, si pensa ad alcuneche rendano più efficace l’utilizzo di questo sostegno. La proposta del Ministero del Turismo In queste ore, il Ministero del Turismo ha avanzato alcune richieste di modifica per il dl Sostegni. In particolar modo è stata presentata la domanda di cambiare le modalità di fruizione del. Il sostegno attivo già per l’estate 2020 e confermato anche per il, è stato sottoposto a una...

Advertising

DaridaGabriele : La gente non ha i soldi per mangiare,come si pensa di proporgli un bonus vacanza oppure di farsi un giro in monopa… - Gazzettino : Bonus vacanze 2021: chi può richiederlo e come ottenerlo. Si può usare nelle agenzie di viaggio - lagazzettato : Bonus vacanze 2021, come ottenerlo (e cosa è cambiato) - jedasupport : Nuovo bonus vacanze 2021: cambia tutto, è possibile usarlo più di una volta - moneypuntoit : ?? Bonus vacanze fino al 2022? Cosa potrebbe cambiare con l'emendamento al DL Sostegni ?? -