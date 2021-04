AstraZeneca, trombosi e seconda dose:il responso dell’Ema (Di venerdì 23 aprile 2021) Alessandro Nunziati L’agenzia europea per i medicinali torna ad esprimersi sulla seconda dose del vaccino vaccino di AstraZeneca (ora noto come Vaxzevria). In una nuova conferenza stampa e in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, l’Ema ha confermato l’indicazione di somministrare la seconda dose del vaccino di AstraZeneca tra le 4 e le 12 settimane dalla prima. Vaccino Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 23 aprile 2021) Alessandro Nunziati L’agenzia europea per i medicinali torna ad esprimersi sulladel vaccino vaccino di(ora noto come Vaxzevria). In una nuova conferenza stampa e in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, l’Ema ha confermato l’indicazione di somministrare ladel vaccino ditra le 4 e le 12 settimane dalla prima. Vaccino Impronta Unika.

