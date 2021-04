Amici Samuele preso di mira sul Web, il padre furioso: “Dopo Rosa e Martina…” (Di venerdì 23 aprile 2021) Amici Il ballerino nelle ultime settimane è bersaglio di critiche sui social network, critiche decisamente inaspettate: cosa sta succedendo Pubblicato su 23 Aprile 2021 Samuele Barbetta di Amici 2021 è finito al centro delle critiche del Web. Non di tutto, ovviamente, ma una parte dei fan del programma è insorta nelle ultime settimane contro il ballerino. Critiche improvvise e inaspettate, va considerato infatti che nei primi mesi era uno dei preferiti da casa. Samuele si è subito distinto per il suo talento non solo come ballerino, con il suo stile particolare e inconfondibile, ma anche per la sua capacità di creare coreografie intense e belle, già alla sua età. Dovrà ancora fare molta esperienza, è chiaro, ma per l’età che ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)Il ballerino nelle ultime settimane è bersaglio di critiche sui social network, critiche decisamente inaspettate: cosa sta succedendo Pubblicato su 23 Aprile 2021Barbetta di2021 è finito al centro delle critiche del Web. Non di tutto, ovviamente, ma una parte dei fan del programma è insorta nelle ultime settimane contro il ballerino. Critiche improvvise e inaspettate, va considerato infatti che nei primi mesi era uno dei preferiti da casa.si è subito distinto per il suo talento non solo come ballerino, con il suo stile particolare e inconfondibile, ma anche per la sua capacità di creare coreografie intense e belle, già alla sua età. Dovrà ancora fare molta esperienza, è chiaro, ma per l’età che ha ...

