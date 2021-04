Vangelo di giovedì 22 aprile | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dobbiamo avere la consapevolezza nuova che la fede non è solo un nostro desiderio, ma che è Dio che ci attira e ci chiama. Riflessioni dide Ladi“Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del L'articolo proviene da Ladi