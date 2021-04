Università | due Erc grant alla Bocconi | finanziamento totale di circa 4 mln 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – Alfonso Gambardella si è aggiudicato il suo Erccon Saim (A scientific approach to innovation management), un progetto che ha l’ambizione di condurre uno studio randomizzato controllato su una scala senza precedenti negli studi di management e raramente raggiunta in quelli di economia e scienze sociali. Il suo fine ultimo: verificare se gli imprenditori e i manager che adottano un approccio scientifico prendano decisioni più efficaci e ottengano risultati migliori. Studi su piccola e media scala hanno già evidenziato la superiorità di questo approccio e, ora, Gambardella vuole confermare il risultato su scala più ampia (come si fa con la sperimentazione clinica di medicinali e vaccini) e in sei nazioni, nonché comprendere i meccanismi che portano ad avere risultati migliori. Il progetto di Anthony Bertelli (Repgov – Representative government through ...