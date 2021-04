Un WTA 250 a Parma subito dopo gli Internazionali d' Italia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il calendario WTA 2021 si arricchisce di due nuovi tornei 250, il primo dei quali in particolare in. Lo ha annunciato ufficialmente la Women's Tennis Association, spiegando che ad ospitarli ...

Il calendario2021 si arricchisce di due nuovi tornei, il primo dei quali in particolare in Italia. Lo ha annunciato ufficialmente la Women's Tennis Association, spiegando che ad ospitarli saranno Parma, ...Il prize money e il montepremi deldi Istanbul 2021, evento in programma in territorio turco dal 19 al 25 aprile . Elise Mertens guiderà il seeding dall'alto della prima posizione, seguita da Petra Martic e Veronika Kudermetova,...Parma raddoppia: dopo l'annuncio del torneo ATP dal 22 al 29 maggio, arriva anche l'approdo della WTA nella città ducale, con un torneo 250 da tenersi dal 16 al 22, vale a dire nella settimana precede ...Il calendario Wta 2021 si arricchisce di altri due tornei e uno è italiano. Ufficiale l’inserimento dell’Emilia Romagna Open, che si giocherà dal 16 al 22 maggio a Parma, su terra rossa, sui cmapi del ...