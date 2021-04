Traffico illecito di rifiuti, sei arresti e sequestri per oltre un milione e mezzo di euro (Di giovedì 22 aprile 2021) Operazione contro il Traffico illecito di rifiuti in Italia: sei persone arrestate e sequestri per oltre un milione e mezzo di euro. ROMA – Operazione contro il Traffico illecito di rifiuti in Italia. Come riferito da La Repubblica, la Guardia di Finanza e i Carabinieri nelle prime ore di giovedì 22 aprile hanno fermato sei persone e sequestrato oltre un milione e mezzo di euro alle persone finite nel mirino di questa inchiesta. Le indagini sono state gestite dai carabinieri di Bari e le Fiamme Gialle di Foggia, ma l’inchiesta ha riguardato anche altre regioni come Campania e Abruzzo. Sono in corso tutti gli approfondimenti del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Operazione contro ildiin Italia: sei persone arrestate eperundi. ROMA – Operazione contro ildiin Italia. Come riferito da La Repubblica, la Guardia di Finanza e i Carabinieri nelle prime ore di giovedì 22 aprile hanno fermato sei persone e sequestratoundialle persone finite nel mirino di questa inchiesta. Le indagini sono state gestite dai carabinieri di Bari e le Fiamme Gialle di Foggia, ma l’inchiesta ha riguardato anche altre regioni come Campania e Abruzzo. Sono in corso tutti gli approfondimenti del ...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di Bari e la @GDF di Foggia hanno eseguito misure cautelari di 6 appartenenti ad una organizzazione… - ilpost : Sono state eseguite sei misure cautelari tra Abruzzo, Campania e Puglia per traffico e smaltimento illecito di rifi… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Toscana hanno colpito duramente il coinvolgimento della ‘Ndrangheta nella regione in ambito di… - news_mondo_h24 : Traffico illecito di rifiuti, sei arresti e sequestri per oltre un milione e mezzo di euro - karlkamus : RT @Nicola_Bressi: @assianir @Pennacchiiiii @FraBaraghini @24zampe Al 99% sono arrivati illegalmente. Ricordiamoci che il traffico illecito… -