Torre Annunziata, ucciso per un parcheggio: la moglie di Maurizio in lacrime in tv (Di giovedì 22 aprile 2021) E' straziata dal dolore Tania Sorrentino, la moglie di Maurizio Cerrato. Raggiunta telefonicamente a "La Vita in Diretta", trasmissione in onda su Rai 1, la donna ha sfogato la sua rabbia e ha invocato giustizia per il marito ucciso in via IV Novembre domenica scorsa.

fattoquotidiano : Torre Annunziata, uomo colpito con un cric e accoltellato a morte in un parcheggio. L’ipotesi: “Ucciso per il posto… - vitaindiretta : 'Mia figlia lo ha visto morire davanti ai suoi occhi ed è una cosa che una ragazza di 20 anni non supererà mai più'… - vitaindiretta : Torre Annunziata, morire per un parcheggio. Caccia all'assassino. Rivedi il servizio su RaiPlay ?? - VJimmyV : RT @cmqpiena: A Torre Annunziata parlano in gaelico vi giuro - paolo_cesario : RT @cmqpiena: A Torre Annunziata parlano in gaelico vi giuro -