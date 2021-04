Tare | “Appena Inzaghi torna dal Covid firma il rinnovo”

Leggi su alfredopedulla

A Sky Sport, il ds della Lazio, Igli, ha parlato a pochi minuti dalla gara con il Napoli, parlando anche di Simone, mettendo forse fine alla questionedel contratto. Queste le parole di: "Sequando? Si, sì, lo ribadisco, l'abbiamo già detto e ridetto. Ora siamo in contatto, è un leone in gabbia. Finché vinciamo ha lavorato bene anche da casa…". Sulla gara con il Napoli: "Giochiamo per gli stessi obiettivi, per provare ad andare in Champions. Dovessimo non vincere chiaramente si metterebbe male e a quel punto potremmo anche dire addio alla Champions ma dobbiamo provare a fare risultato a tutti i costi".