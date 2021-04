(Di giovedì 22 aprile 2021) Escludere dalle coppe europee le squadre che avevano aderito alla? "No, non credo vadano espulse, ci saranno delledi tipo morale o qualcosa del genere, ma non si può fare il ...

Advertising

TMW_radio : ??? #Maracana Mario #Sconcerti ??? «#Christillin presidentessa #Juventus? Sarebbe una bella idea. #Superlega presen… - fettonejr : Non se vede che è amica stretta degli Agnelli... - YRetlaw : RT @IannielloBruno: Le sanzioni morali...Dio aiutaci. Il dirigente lo posso fare pure io allora. - IannielloBruno : Le sanzioni morali...Dio aiutaci. Il dirigente lo posso fare pure io allora. - giornaleradiofm : Superlega: Christillin, sanzioni morali ma niente espulsioni: (ANSA) - ROMA, 22 APR - Escludere dalle coppe europee… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Christillin

Sulle eventuali sanzioni per le squadre che avevano aderito allaha aggiunto:"Non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non ...Escludere dalle coppe europee le squadre che avevano aderito alla? "No, non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del ... Evelina, manager e ...(ANSA) - ROMA, 22 APR - Escludere dalle coppe europee le squadre che avevano aderito alla Superlega? "No, non credo vadano espulse ... ospite del programma 'Un Giorno da Pecora', Evelina Christillin, ...Evelina Christillin ha smentito le voci che la vorrebbero alla presidenza della Juventus nel caso di un passo indietro dell'attuale numero uno del club, Andrea Agnelli, dopo le vicende legate al proge ...