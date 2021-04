Security | il film con Marco D' Amore e Silvio Muccino prossimamente su SKY

(Di giovedì 22 aprile 2021), ilconD', Maya Sansa e Fabrizio Bentivoglio, arriveràsu SKY e in streaming su NOW., ilche vedràD'tra i suoi protagonisti, arriveràsu SKY e in streaming su NOW. La produzione originale, come già annunciato più di un anno fa, sarà diretta da Peter Chelsom e ispirata all'omonimo romanzo di Stephen Amidon, già acclamato autore de Il capitale umano. Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay,, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello ...

Advertising

RBcasting : 'Security' prossimamente su Sky e NOW. Un film di Peter Chelsom, ispirato al romanzo di Amidon. Nel cast Marco D'Am… - cinefilosit : #Security: il nuovo film Sky Original, Peter Chelsom tratto da un romanzo di Stephen Amidon - Mauxa : Film da vedere #Security con Marco D'Amore Maya Sansa e Silvio Muccino - 3cinematographe : Security: il romanzo di Stephen Amidon diventa un film con Marco D'Amore e Silvio Muccino - digitalsat_it : .@damore_marco, #MayaSansa e #SilvioMuccino sono i protagonisti del nuovo film di #PeterChelsom firmato… -

Ultime Notizie dalla rete : Security film

, la trama delgira intorno alla vicenda di Eduardo Deacon, meglio conosciuto come Eddie, un ex capitano dei reparti speciali alle prese con un momento molto difficile della sua ...Arriverà prossimamente in prima assoluta su Sky e NOW il nuovoSky Original, diretto da Peter Chelsom ( Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana ) e ispirato all'omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già ...Security, il film con Marco D'Amore, Silvio Muccino, Maya Sansa e Fabrizio Bentivoglio, arriverà prossimamente su SKY e in streaming su NOW. Security, il film che vedrà Marco D'Amore e Silvio Muccino ...Arriverà prossimamente in prima assoluta su Sky e NOW il nuovo film Sky Original “Security”, diretto da Peter Chelsom (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) e ispirato all’omonimo romanzo di S ...