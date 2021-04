Returnal ci mostra i primi 45 minuti di gioco (Di giovedì 22 aprile 2021) A pochissimi giorni dal lancio ufficiale di Returnal, il titolo Housemarque esclusivo per PS5, vi mostriamo in anteprima i primi 45 minuti di gioco Mancano oramai una manciata di giorni al 30 di Aprile, giorno in cui Returnal farà il suo debutto ufficiale su PS5. L’esclusiva unicamente next gen realizzata dagli esperti di azione arcade di Housemarque si è svelata poco a poco nel corso dei mesi, grazie ad una serie di video dedicati all’approfondimento delle meccaniche di gioco. Azione frenetica, come vuole la tradizione del team, unita ad una progressione roguelike ma che non rinuncia ad un importante comparto narrativo, saranno gli ingredienti del gioco, che ci mostra oggi in anteprima i primi 45 minuti di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021) A pochissimi giorni dal lancio ufficiale di, il titolo Housemarque esclusivo per PS5, vi mostriamo in anteprima i45diMancano oramai una manciata di giorni al 30 di Aprile, giorno in cuifarà il suo debutto ufficiale su PS5. L’esclusiva unicamente next gen realizzata dagli esperti di azione arcade di Housemarque si è svelata poco a poco nel corso dei mesi, grazie ad una serie di video dedicati all’approfondimento delle meccaniche di. Azione frenetica, come vuole la tradizione del team, unita ad una progressione roguelike ma che non rinuncia ad un importante comparto narrativo, saranno gli ingredienti del, che cioggi in anteprima i45di ...

