(Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Prodotti a impatto ambientale zero lungo l'intero ciclo di vita: dall?estrazione delle materie prime, alla produzione, fino al trasporto e allo smaltimento. La rivoluzione arriva dalla dm, la grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, che in collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino, ha sviluppato i primi prodotti 'Pro Climate' ovvero con il miglior bilancio ecologico possibile, disponibili sul mercato italiano a partire dal 29 aprile. La linea comprende prodotti di uso quotidiano: dallo shampoo al gel doccia ai prodotti per la cura del viso e del corpo, dalla carta igienica ai detersivi per piatti e bucato. Da anni l'obiettivo di dm è impegnato a fornire ai propri clienti alternative ecologiche. "Le marche dm, sviluppate in-house, ci offrono da anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Pro Climate Catena dm lancia prodotti a impatto zero climatico e ambientale I primi 11 prodotti della nuova linea 'Pro Climate', disponibili sul mercato italiano a partire dal 29 aprile, sono legati alle esigenze di tutti i giorni come shampoo, gel doccia, prodotti per la ...

'Pro Climate', dm lancia una nuova linea a impatto zero per l'ambiente

