Picchiano e umiliano disabili mentali a Palermo (Di giovedì 22 aprile 2021) Picchiano e umiliano disabili mentali in un centro a Palermo, tre arresti di aver sottoposto i pazienti a continue punizioni fisiche e psicologiche. Tre operatori del centro per disabili mentali "Ben Haukal" di Palermo sono stati arrestati per aver sistematicamente picchiato e maltrattato gli ospiti della struttura. Per altri due è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinamento ai

