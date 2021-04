Obi-Wan Kenobi: Maya Erskine reciterà nella serie ambientata nell'universo di Star Wars (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel cast della serie Obi-Wan Kenobi, nuovo tassello della saga di Star Wars, ci sarà anche l'attrice Maya Erskine. La serie Obi-Wan Kenobi, il progetto ambientato nell'universo di Star Wars con Star Ewan McGregor, avrà nel proprio cast anche Maya Erskine. L'attrice apparirà nel progetto che proseguirà la storia del cavaliere jedi dopo lo scontro avvenuto con il suo ex padawan Anakin Skywalker, trasformatosi nel villain Darth Vader. I produttori di Obi-Wan Kenobi non hanno rivelato i dettagli del ruolo affidato a Maya Erskine, Star della serie PEN15, e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel cast dellaObi-Wan, nuovo tassello della saga di, ci sarà anche l'attrice. LaObi-Wan, il progetto ambientatodiconEwan McGregor, avrà nel proprio cast anche. L'attrice apparirà nel progetto che proseguirà la storia del cavaliere jedi dopo lo scontro avvenuto con il suo ex padawan Anakin Skywalker, trasformatosi nel villain Darth Vader. I produttori di Obi-Wannon hanno rivelato i dettagli del ruolo affidato adellaPEN15, e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Obi-Wan Kenobi: Maya Erskine reciterà nella serie ambientata nell'universo di Star Wars… - 3cinematographe : #Obi-WanKenobi: Maya Erskine si è aggiunta al cast - badtasteit : #StarWars: #ObiWanKenobi, #MayaErskine entra nel cast della serie prodotta per #Disney+ - spockyellowred : @jcrvo @MirkoShow Come dice Obi Wan 'Solo un Sith vive di assoluti' - liholovesloki : @testad_alghette dai, questa per ora era la parte più sofferente, il peggio penso sia passato, il problema é quando… -