Napoli, Alvino svela: "Con Gattuso sarà divorzio consensuale. Per il mercato si aspetterà l'estate" (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli è da mesi al centro del gossip calcistico per le tante trattative che affollano l'agenda dei suoi stessi manager. L'appropinquarsi della fine del campionato apre la strada a tanti rumor di mercato che, dal nuovo allenatore fino agli addii dei top player e l'arrivo di nuovi beniamini, tengono banco già dai primi mesi

GIGGIONAPOLI : Ma chi , quelli che rispettano le leggi e il regolamento ? Quelli che volevano una competizione a parte per mettere… - cn1926it : #Alvino sullo scudetto del 2018: “Solo per i disonesti il #Napoli non è Campione d’Italia” - MondoNapoli : Alvino furioso: 'Tre anni fa il Napoli poteva essere campione d'Italia! Ecco chi lo ha impedito' -… - sscalcionapoli1 : Tre anni fa il gol di Koulibaly allo Stadium, Alvino: 'Solo per i disonesti il Napoli non è campione d'Italia'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Alvino: '22 aprile 2018, solo per l’almanacco e per i disonesti il Napoli non è campione d’Italia' https://t.co… -