Maxibottino per il bancomat fatto esplodere: banditi in fuga seminano molti soldi (Di giovedì 22 aprile 2021) E' ingente il bottino del colpo nella notte al bancomat della filiale Mps di Cesa. Ancora non c'è una quantificazione esatta ma si parla di una grossa cifra con cui i bandti sono scappati, seminando ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 aprile 2021) E' ingente il bottino del colpo nella notte aldella filiale Mps di Cesa. Ancora non c'è una quantificazione esatta ma si parla di una grossa cifra con cui i bandti sono scappati, seminando ...

Advertising

qn_lanazione : Maxibottino per il bancomat fatto esplodere: banditi in fuga seminano molti soldi - Nazione_Arezzo : Maxibottino per il bancomat fatto esplodere: banditi in fuga seminano molti soldi -