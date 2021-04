Marvel' s Avengers | l' evento Anomalia Tachionica è ora disponibile Pronti a squadre di 4 Hulk o 4 Iron Man?

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un nuovochiamatoè orasu's Avangers. L'è stato annunciato da Square Enix il mese scorso durante Square Enix presents. Riportiamo qua sotto il comunicato stampa che vi faràa capire un po' di più di, che vi permetterà di formareonline con più di una versione dello stesso supereroe, da oggi al tre maggio. "Il mondo è scosso, poiché l'alterazione del tempo da parte dell'AIM ha causato periodiche anomalie tachioniche. Durante questi eventi,di diverse linee temporali potranno convergere in un unico luogo per affrontare insieme le minacce del mondo, consentendo ai giocatori di formareonline contenenti più ...

Advertising

Giorgia_Divara : se c’è qualche fan della marvel che mi segue ed ha wattpad, potrebbe iniziare a leggere questa storia? grazie mill… - infoitscienza : Marvel’s Avengers – L’evento Anomalia TachionicaVideogiochi per PC e console | - infoitscienza : Marvel’s Avengers, trailer dell’evento Anomalia Tachionica, ora disponibile – Video – PS4Videogiochi per PC e conso… - SerialGamerITA : Marvel’s Avengers: disponibile ora l’evento Anomalia Tachionica #marvelsavengers #squareenix - fr0gmeg : RAGA MI TREMA IL CULO SETTIMANA PROSSIMA PRENDO MARVEL’S AVENGERS IL GIOCO RAGA STO ESPLODENDO VI PREGO -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Avengers

Italia Top Games

...stato chiamato per vestire i panni del re dell'Olimpo e del padre degli dei all'interno del... continuando le simpatiche interazioni viste inEndgame . Lato guest star, ci sarà anche ...fin dal suo debutto nelCinematic Universe , ma laavrà l'opportunità perfetta per ... che l' arrampicamuri ha utilizzato per la prima volta in: Infinity War . Tale tuta gli ha ...Il nuovo evento di Marvel's Avengers, Anomalia Tachionica, è ora disponibile e permette di guadagnare tante nuove ricompense.A distanza di due anni dall'arrivo di Avengers: Endgame, i fan della Marvel hanno lanciato una campagna per chiedere un ritorno di Iron Man. A distanza di due anni dall'arrivo nelle sale di Avengers: ...