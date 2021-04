Harry e Meghan Markle, adesso il nome più gettonato è solo uno: “Come chiamano la figlia” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il funerale del principe Filippo è stato celebrato sabato scorso. Il duca di Edimburgo è scomparso il 9 aprile 2021 all’età di 99 anni e per Harry questa è stata l’occasione per rientrare nel Regno Unito dopo il trasferimento in California deciso con la moglie Meghan Markle a cui è stato sconsigliato di viaggiare considerato l’avanzato stato di gravidanza ma che ha comunque reso omaggio al duca con una corona floreale. Un ritorno ‘a casa’, quello del secondogenito di Carlo e Diana, che ha fatto tanto parlare anche nei giorni successivi al funerale, visto il giallo sulle sue intenzioni. Alla fine pare non sia rimasto nemmeno per festeggiare il 95esimo compleanno della sovrana, caduto il 21 aprile, ma sia volato subito dalla moglie che Come detto aspetta il suo secondo figlio. figlia, anzi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Il funerale del principe Filippo è stato celebrato sabato scorso. Il duca di Edimburgo è scomparso il 9 aprile 2021 all’età di 99 anni e perquesta è stata l’occasione per rientrare nel Regno Unito dopo il trasferimento in California deciso con la mogliea cui è stato sconsigliato di viaggiare considerato l’avanzato stato di gravidanza ma che ha comunque reso omaggio al duca con una corona floreale. Un ritorno ‘a casa’, quello del secondogenito di Carlo e Diana, che ha fatto tanto parlare anche nei giorni successivi al funerale, visto il giallo sulle sue intenzioni. Alla fine pare non sia rimasto nemmeno per festeggiare il 95esimo compleanno della sovrana, caduto il 21 aprile, ma sia volato subito dalla moglie chedetto aspetta il suo secondo figlio., anzi. ...

