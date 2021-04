Grillo | Di Muro Lega | Cartabia venga alla Camera e licenzi Macina

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma 22 apr. (Adnkronos) - Le polemiche suscitate dall'intervista del sottosegretarioGiustizia, Anna(M5S), per le accuse rivolte all'avvocato Giulia Bongiorno, in riferimento all'inchiesta che vede coinvolto il figlio di Beppe, approdano nell'Aula della. Il deputato della, Flavio Di, è infatti intervenuto all'inizio della ripresa pomeridiana della seduta, chiedendo un intervento della ministra della Giustizia, Marta, perchè "" il sottosegretario, dopo la sua presa di posizione definita "goffa, ridicola e inaccettabile".

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Muro

...chi ha votato contro le unioni civili? Da chi non ha proferito parola dopo il video di Beppe?... Se invece si continua con il muro contro, questo porterà la parte avversa a presentare milioni ...Dieci anni senza Vezio. Era un pezzo di coscienza critica della sinistra, il muro parlante contro gli eccessi di burocratismo del partito, il punto di riferimento dei "duri e ...