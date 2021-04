Gilles Rocca | “Sono un pezzo di mer*a” Verso del cane alla Cannavò | bufera sul web | “Ridicolo”

(Di venerdì 23 aprile 2021)nelladopo le dichiarazioni all’Isola dei Famosi 2021. “undi”.del, è polemica. Polemica sul web per alcune dichiarazioni di. Durante la puntata dell‘Isola dei Famosi 2021 trasmessa il 22 aprile, in Honduras,arrivati quattro nuovi naufraghi a cui è stato chiesto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Isola 2021,abbaia contro le nuove arrivate, poi lo scivolone: 'Sono un pezzo di mer*a, piango come le bimbe ' . E' bufera . L'ex concorrente di Ballando con le Stelle non è nuovo a queste uscite, ...Non tutti, però, ma coloro che sono stati considerati dai più i leader di questo reality:, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Valentina Persia e Francesca Lodo. Riusciranno gli "arrivisti" ...Gilles Rocca nella bufera dopo le dichiarazioni all’Isola dei Famosi 2021. “Sono un pezzo di mer*a”. Verso del cane alla Cannavò, è polemica. Polemica sul web per alcune dichiarazioni di Gilles Rocca.Momenti di tensione all’Isola dei famosi 2021 durante la puntata in onda giovedì 22 aprile tra Gilles Rocca e Rosaria Cannavò, nuova naufraga ...