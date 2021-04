Enduro | Salvini e Oldrati | i due transformisti

(Di giovedì 22 aprile 2021) L'ottimismo è il profumo della vita, diceva il poeta e sceneggiatore Tonino Guerra. Una battuta che potrebbe sintetizzare il recente rientro alle gare per infortunio di due plurititolati piloti dell'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enduro Salvini

Motosprint.it

Tecnicamente cosa differenzia le vostre due moto? Anche perchécorre con pneumatici Borilli, Oldrati con Metzeler. Quanta importanza hanno oggi le gomme nell'? O : 'Non conosco quali ......trial e da strada), in tutto gli ammessi sono stati quattordici tra cui Antonio Cairoli, nove volte campione del mondo di motocross, Alexcampione del mondoe Alessandro ...Un passato ricco di gloria, i recenti infortuni e la Honda CRF 450RX “ereditata” da Gajser: i veterani dell’enduro italiano hanno parecchio in comune. Oldrati: «Voglio dire la mia nel mondiale» . Salv ...Il noto endurista elbano Fabio Pierini ha ottenuto la qualifica di tecnico federale sportivo di secondo livello dalla Federazione Motociclistica Italiana, nel settore dell’enduro, dove il pilota ha av ...