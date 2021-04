“Eliminare il coprifuoco”, anche Matilde Siracusano appoggia l’hashtag #ioil22nonlovoglio: “Non tenere gli italiani chiusi in casa” (Di giovedì 22 aprile 2021) La deputata di Forza Italia Matilde Siracusano si dice contraria alla conferma del coprifuoco alle 22 anche Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, non approva assolutamente la conferma del coprifuoco in Italia alle 22. “Nei prossimi giorni sarà necessario ragionare su una modifica dell’orario del coprifuoco o sulla sua totale eliminazione – ha scritto su Facebook – Non è possibile pensare di ripartire davvero tenendo gli italiani chiusi in casa dalle 22 alle 5. L’estate è alle porte, e dobbiamo fare in modo che tutte le attività possano tornare a lavorare a pieno ritmo. Sosteniamo con convinzione questo governo, e siamo certi che il presidente Draghi saprà cogliere fino in fondo le ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) La deputata di Forza Italiasi dice contraria alla conferma delalle 22, deputata di Forza Italia, non approva assolutamente la conferma delin Italia alle 22. “Nei prossimi giorni sarà necessario ragionare su una modifica dell’orario delo sulla sua totale eliminazione – ha scritto su Facebook – Non è possibile pensare di ripartire davvero tenendo gliindalle 22 alle 5. L’estate è alle porte, e dobbiamo fare in modo che tutte le attività possano tornare a lavorare a pieno ritmo. Sosteniamo con convinzione questo governo, e siamo certi che il presidente Draghi saprà cogliere fino in fondo le ...

