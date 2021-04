Dal Noma a Milano: apre la caffetteria Loste café (Di giovedì 22 aprile 2021) Loste and the City: una nuova caffetteria è nata a Milano. Si chiama Loste, è in via Francesco Guicciardini 5, zona Porta Monforte, e la prima cosa che racconta è il coraggio e l’entusiasmo di chi ha scelto di aprire in un momento difficile di chiusure e coprifuoco. La caffetteria è stata aperta da Stefano Ferraro, chef e per cinque anni capo pasticciere del Noma, il ristorante pluripremiato danese, e Lorenzo Cioli, sommelier, a occuparsi della caffetteria e dei vini. Si sono conosciuti proprio al Noma a Copenaghen, in uno dei migliori ristoranti del mondo e grande laboratorio di cucina d’avanguardia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) Loste and the City: una nuova caffetteria è nata a Milano. Si chiama Loste, è in via Francesco Guicciardini 5, zona Porta Monforte, e la prima cosa che racconta è il coraggio e l’entusiasmo di chi ha scelto di aprire in un momento difficile di chiusure e coprifuoco. La caffetteria è stata aperta da Stefano Ferraro, chef e per cinque anni capo pasticciere del Noma, il ristorante pluripremiato danese, e Lorenzo Cioli, sommelier, a occuparsi della caffetteria e dei vini. Si sono conosciuti proprio al Noma a Copenaghen, in uno dei migliori ristoranti del mondo e grande laboratorio di cucina d’avanguardia.

