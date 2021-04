Da «David Attenborough | la vita a colori» a «Il mio amico in fondo al mare» | l’impegno di Netflix per l’ambiente

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiama Emissioni zero + Natura il nuovo progetto promosso da Netflix per raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro la fine del 2022, obiettivo che possa rimanere valido anche per gli anni successivi. L’iniziativa, tesa a limitare il surriscaldamento globale a 1,5°C, come previsto dagli obiettivi dell’accordo di Parigi, cercherà di controbilanciare le emissioni che non possono essere eliminate all’interno dell’azienda con investimenti in progetti che azzereranno le emissioni di carbonio nell’atmosfera entro la fine del 2021. Attraverso la protezione di aree naturali a rischio come le foreste tropicali, cruciali per raggiungere gli obiettivi climatici in tutto il mondo, la piattaforma dimostra la sua grande attenzione verso il tema della sostenibilità, garantito anche da un catalogo ricchissimo di documentari e di docuserie finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sul pianto dell’ambiente e della valorizzazione della natura. https://www.youtube.com/watch?v=3s0LTDhqe5A