Covid, Giani: 'Contagi in calo, possiamo sperare in zona gialla' (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Le isole di disciplina - aggiunge - per me rappresentano un meccanismo utile a controllare una fase ascendente del Contagio. E quindi quando ci siamo trovati come Toscana in zona arancione ho usato ... Leggi su firenzetoday (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Le isole di disciplina - aggiunge - per me rappresentano un meccanismo utile a controllare una fase ascendente delo. E quindi quando ci siamo trovati come Toscana inarancione ho usato ...

