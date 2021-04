**Covid: D’Alessandro (Lucca Summer Fest), ‘riaprire così è peggio che tenere chiuso’** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Riaperture? Non le chiamerei così, noi a queste condizioni non possiamo nemmeno aprire. Per gli eventi che organizzo io, che hanno migliaia di posti, considerando i costi aprire con mille posti è impossibile. Farlo così, è peggio che essere chiusi”. E’ lo sfogo del noto organizzatore di concerti Mimmo D’Alessandro, che all’Adnkronos commenta così le condizioni fissate dal governo per le riaperture degli eventi live all’aperto. “Io sto lavorando duramente con ingegneri, tecnici, per vedere se è possibile migliorarci, rispettare tutti i protocolli di sicurezza sperando che qualcuno ci ascolti, perché così non possiamo davvero andare avanti”.Ideatore e produttore con la D’Alessandro & Galli, del Lucca ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Riaperture? Non le chiamerei, noi a queste condizioni non possiamo nemmeno aprire. Per gli eventi che organizzo io, che hanno migliaia di posti, considerando i costi aprire con mille posti è impossibile. Farlo, èche essere chiusi”. E’ lo sfogo del noto organizzatore di concerti Mimmo, che all’Adnkronos commentale condizioni fissate dal governo per le riaperture degli eventi live all’aperto. “Io sto lavorando duramente con ingegneri, tecnici, per vedere se è possibile migliorarci, rispettare tutti i protocolli di sicurezza sperando che qualcuno ci ascolti, perchénon possiamo davvero andare avanti”.Ideatore e produttore con la& Galli, del...

