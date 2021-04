Calciomercato Milan | obiettivo Thauvin in bilico | il francese fa dietrofront

(Di giovedì 22 aprile 2021): Florianè uno degli obiettivi dei rossoneri. A giugno si libererà a zero dal Marsiglia, ma starebbe cambiando idea sul suo futuro Ilvorrebbe rinforzare il proprio reparto d’attacco, ma stando a quanto riporta Le10Sport, portale, Florianpotrebbe sfumare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Il giocatore, dapprima desideroso di lasciare il Marsiglia al termine di questa stagione, sembrerebbe ora aver fatto retromarcia. Pablo Longoria, presidente dell’OM, starebbe combattendo internamente per far prolungare il contratto del proprio gioiello. Su, oltre che al club di Via Aldo Rossi, ci sarebbe anche il Siviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - MilanLiveIT : #Barcellona, alcuni talenti in vendita Uno di questi interessa al #Milan ?? ??#MercatoMilan - karl_farrugia : RT @MilanNewsit: Sky - Rinnovo Ibra, ci siamo: tra stasera e domani la firma dello svedese -

