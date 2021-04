Amici 20: la ramanzina di Zerbi a Deddy e Sangiovanni, ma loro sono allergici alle regole (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è aria di ramanzina ad Amici 20. I ragazzi del programma sono stati ancora una volta ripresi a causa del loro scarso rispetto delle regole. Questa volta tocca a Deddy e Sangiovanni che si sorbiscono la sfuriata di Rudy Zerbi. Il prof li ha rimproverati ricordando loro che dopotutto si tratta di una vera e propria scuola. LEGGI ANCHE => Amici, possibile rientro nel talento per Tommaso Stanzani? L’indiscrezione Le regole e la disciplina… Già a febbraio i ragazzi di Amici 20 erano stati rimproverati per aver mancato al protocollo delle regole, diventato ancora più aspro a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Allora si era trattato di disordine ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 aprile 2021) C’è aria diad20. I ragazzi del programmastati ancora una volta ripresi a causa delscarso rispetto delle. Questa volta tocca ache si sorbiscono la sfuriata di Rudy. Il prof li ha rimproverati ricordandoche dopotutto si tratta di una vera e propria scuola. LEGGI ANCHE =>, possibile rientro nel talento per Tommaso Stanzani? L’indiscrezione Lee la disciplina… Già a febbraio i ragazzi di20 erano stati rimproverati per aver mancato al protocollo delle, diventato ancora più aspro a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Allora si era trattato di disordine ...

