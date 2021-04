Usa, polizia spara e uccide un afroamericano (Di giovedì 22 aprile 2021) Un altro afroamericano ucciso dalla polizia negli Stati Uniti, a 24 ore dalla condanna dell’ex agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd, diventato il simbolo della violenza della polizia americana. Andrew Brown, 40 anni, padre di dieci figli, è stato ucciso dagli agenti che dovevano perquisire la sua abitazione a Elizabeth City, in North Carolina. I poliziotti hanno aperto il fuoco contro l’afroamericano mentre, secondo testimoni, si allontanava a bordo della sua auto. E’ accaduto alle 8.30 di questa mattina ora locale. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Un altroucciso dallanegli Stati Uniti, a 24 ore dalla condanna dell’ex agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd, diventato il simbolo della violenza dellaamericana. Andrew Brown, 40 anni, padre di dieci figli, è stato ucciso dagli agenti che dovevano perquisire la sua abitazione a Elizabeth City, in North Carolina. I poliziotti hanno aperto il fuoco contro l’mentre, secondo testimoni, si allontanava a bordo della sua auto. E’ accaduto alle 8.30 di questa mattina ora locale. L'articolo proviene da City Roma News.

