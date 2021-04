Superlega: Luca Percassi, ‘mai chiesto esclusione di Juve, Inter e Milan da Serie A’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bergamo, 21 apr. – (Adnkronos) – “Le recenti parole del presidente Uefa Ceferin certificano il lavoro della nostra società. Abbiamo bisogno di club come l’Atalanta, tutti devono avere l’occasione di vincere. Il calcio deve essere imprevedibile, ciò lo rende meraviglioso. L’Atalanta ritiene di sostenere la meritocrazia. Sono state scritte delle falsità: Milan, Inter e Juve sono società importanti, devono assolutamente far parte della Serie A, non ne abbiamo chiesto l’esclusione”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, in merito alla Superlega, nata e morta nel giro di 48 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bergamo, 21 apr. – (Adnkronos) – “Le recenti parole del presidente Uefa Ceferin certificano il lavoro della nostra società. Abbiamo bisogno di club come l’Atalanta, tutti devono avere l’occasione di vincere. Il calcio deve essere imprevedibile, ciò lo rende meraviglioso. L’Atalanta ritiene di sostenere la meritocrazia. Sono state scritte delle falsità:sono società importanti, devono assolutamente far parte dellaA, non ne abbiamol’”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Atalanta,, in merito alla, nata e morta nel giro di 48 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

calciotoday_it : ???'#Agnelli non si dimetterà, mai chiesto esclusione di #Juventus, #Inter e #Milan ??? #SuperLega, le parole del p… - ciccionocera00s : RT @sportface2016: #Superlega, l'ad dell'#Atalanta Luca #Percassi precisa: 'Mai chiesto esclusione #Juventus, #Inter e #Milan, sono importa… - blaco_luca : @F1Carcarla Infatti sta cosa a me non piace. Però con la superlega sarebbero state 15 squasre su 20 a qualificarsi… - pinto1_1899 : RT @sportface2016: #Superlega, l'ad dell'#Atalanta Luca #Percassi precisa: 'Mai chiesto esclusione #Juventus, #Inter e #Milan, sono importa… - lautarvojumped : RT @sportface2016: #Superlega, l'ad dell'#Atalanta Luca #Percassi precisa: 'Mai chiesto esclusione #Juventus, #Inter e #Milan, sono importa… -