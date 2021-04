Superlega congelata dopo il ritiro delle squadre inglesi e dell’Inter Fondatori | “Progetto da rimodellare”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega congelata

. Questa la formula scelta per non ammettere la totale debacle di un progetto morto ancora prima di decollare. La resa è arrivata a tarda notte ma che l'iniziativa fosse nata sotto ...Sugli scudi la Juventus (+14,68%), tra i fondatori della nuovadi calcio insieme a Milan e Inter. La affianca Fiera Milano (+10,2%),anche per eccesso di scostamento, che ...(Teleborsa) - Superlega congelata. Questa la formula scelta per non ammettere la totale debacle di un progetto morto ancora prima di decollare. La resa è arrivata a tarda notte ma che ...Stop alla Superlega, i fondatori si arrendono: "Progetto da rimodellare". Dopo l'addio delle inglesi, il progetto viene congelato e non ...