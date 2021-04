Spiagge | ambulanti e non solo Il governo batta un colpo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Su questa testata, è stato più volte sottolineato che il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), in questi giorni in fase di finalizzazione, è un programma di riforme supportate da programma e progetti d’investimenti. Il dibattito pare concentrarsi più sugli investimenti e sulla loro governance che sulle riforme che dovrebbero, invece, essere il cuore stesso del Pnrr. Il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, ha illustrato in vari seminari le sue proposte. Non così altri ministri, ad esempio, quello della Giustizia, campo in cui è necessario intervenire come ci viene ripetuto da anni dall’Unione europea (Ue) e da altre istituzioni internazionali. Probabilmente, in questo ed altri comparti, le misure sono ancora in fase di affinamento. Tuttavia, per mostrare che le riforme “ci sono” ilpotrebbe “battere un” soprattutto nel ...