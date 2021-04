(Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr (Adnkronos) – “A seguito dell’di ieri del tavolo del centrosinistra e le indiscrezioni di stampa apparse oggi ci teniamo a ribadire che per noi il percorso delleè ancora tutto da definire così come il perimetro della coalizione”. Lo dicono Massimiliano Iervolino,o diItaliani, e Leone Barilli,o di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Roma: Radicali, 'così non va, su primarie serve incontro segretari partiti' (2)... - TV7Benevento : Roma: Radicali, 'così non va, su primarie serve incontro segretari partiti'... - CalendaSindaco : RT @gloriadonati17: @luanavirgili @1970Germano @ThePuni16830747 @RomaTutti @Paolo__Ferrara @romanoesaurito @Lavoratori_Ama @Antincivili @ba… - gloriadonati17 : @luanavirgili @1970Germano @ThePuni16830747 @RomaTutti @Paolo__Ferrara @romanoesaurito @Lavoratori_Ama @Antincivili… - RadicaliRoma : ?? #19aprile Stasera alle 20:30 riunione settimanale di Radicali Roma su Google Meet. Parleremo delle prossime iniz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Radicali

SardiniaPost

... Articolo 1, Sinistra Italiana, Leu, Psi,, Movimento Pop, Volt e tre associazioni hanno seguito la strada indicata dal Pd e sposata con convinzione da Liberare- "La regolarizzazione straordinaria del 2020 rischia di fallire e trasformarsi in un'occasione ... La campagna Ero straniero è invece promossa da:Italiani, Fondazione Casa della carità "...Roma, 21 apr (Adnkronos) - "A seguito dell'incontro di ieri del tavolo del centrosinistra e le indiscrezioni di stampa apparse oggi ci teniamo a ribadire che per noi il percorso delle primarie è ancor ...“A seguito dell’incontro di ieri del tavolo del centrosinistra e le indiscrezioni di stampa apparse oggi ci teniamo a ribadire che per noi il percorso delle primarie è ancora tutto… Leggi tutto ...