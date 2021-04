Processo per George Floyd, l’ex agente di polizia Derek Chauvin dichiarato colpevole dell’omicidio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Processo Floyd, l’ex agente di polizia Dereck Chauvin dichiarato colpevole di omicidio l’ex agente Derek Chauvin è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di George Floyd, l’afroamericano morto soffocato durante l’arresto a Minneapolis, in Minnesota, il 25 maggio dell’anno scorso. Il poliziotto aveva tenuto il suo ginocchio premuto per otto minuti sul collo di Floyd mentre l’uomo urlava: “Non posso respirare”. La giuria popolare di Minneapolis si è riunita per poche ore e, all’unanimità, ha dichiarato Chauvin colpevole per tutti e tre i capi di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)diDereckdi omicidioè stato riconosciutodi, l’afroamericano morto soffocato durante l’arresto a Minneapolis, in Minnesota, il 25 maggio dell’anno scorso. Il poliziotto aveva tenuto il suo ginocchio premuto per otto minuti sul collo dimentre l’uomo urlava: “Non posso respirare”. La giuria popolare di Minneapolis si è riunita per poche ore e, all’unanimità, haper tutti e tre i capi di ...

lucianonobili : Non ho mai detto una sola parola sul processo per stupro del figlio di #Grillo. So che se si trattasse di me o di c… - SirDistruggere : 'Perché se mio figlio è colpevole non è stato arrestato?' Perché lo Stato di Diritto presenza delle garanzie, le st… - fanpage : Il verdetto è arrivato poco fa. Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per la morte di George Floyd - mirko76vicenza : RT @UniAmnestyCT: La giuria del processo per l’omicidio di #GeorgeFloyd si è pronunciata! L’ex poliziotto Derek Chauvin è colpevole per tut… - Costantino73 : @lucabeng @VicaP99 @perchetendenza Quello che affermi è un processo alla intenzioni, io invece trovo la sua semplic… -