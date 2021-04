Nella notte alle fermate Atac di Roma appare il Luchasegnale, per illuminare sul femminicidio (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Dopo l’apparizione su alcuni edifici simbolo di Roma nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2020, il ‘Luchasegnale’ torna a illuminare le strade della Capitale, stavolta per parlare di femminicidio. “Nella notte, sulle pensiline dei bus Atac sono apparse coppie di manifesti che ci ricordano l’incredibile numero, in continuo aumento, dei femminicidi compiuti nel Paese: il Luchasegnale da un lato e una frase con QR code dall’altro: 19 femminicidi in 90 giorni– scrive su Facebook la Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma-. Una campagna destinata ad essere già obsoleta, come si legge nel testo a cui porta il QR code, perché ‘i femminicidi aumentano così in fretta da rendere velocemente superato ogni dato”. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Dopo l’apparizione su alcuni edifici simbolo di Roma nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2020, il ‘Luchasegnale’ torna a illuminare le strade della Capitale, stavolta per parlare di femminicidio. “Nella notte, sulle pensiline dei bus Atac sono apparse coppie di manifesti che ci ricordano l’incredibile numero, in continuo aumento, dei femminicidi compiuti nel Paese: il Luchasegnale da un lato e una frase con QR code dall’altro: 19 femminicidi in 90 giorni– scrive su Facebook la Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma-. Una campagna destinata ad essere già obsoleta, come si legge nel testo a cui porta il QR code, perché ‘i femminicidi aumentano così in fretta da rendere velocemente superato ogni dato”.

Advertising

marcoconterio : ????? I giocatori dello #S04 aggrediti nella notte da oltre 500 tifosi al rientro a Gelsenkirchen dopo la retrocessio… - capuanogio : ?? Secondo il #CorSport nella notte JP Morgan ha contattato il #Napoli per proporre un posto nella nascente… - PaoloGentiloni : #climatelaw Intesa nella notte con Il Parlamento europeo e il Consiglio. Diventa legge l’impegno alle neutralità cl… - al29751 : RT @marcoconterio: ????? I giocatori dello #S04 aggrediti nella notte da oltre 500 tifosi al rientro a Gelsenkirchen dopo la retrocessione in… - ren_hoe : RT @GeorgeSpalluto: +++Musetti v Auger-Aliassime is now a NB 1130. Il match di Musetti posposto a causa della forte pioggia caduta nella no… -