Milano | il nuovo codice di condotta del Comune vieta ai dipendenti le lamentele sui social Rizzo | “E’ uno scherzo?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I lavoratori deldisi trovano di fronte a un rischio: non essere più, d’ora in poi, cittadini milanesi come gli altri. Perché se Giuseppe Sala e la sua giunta non faranno marcia indietro suldideidi palazzo Marino, chi lavora negli uffici comunali non potrà più lamentarsi su Facebook di cose come queste: che il vagone della metropolitana era troppo affollato, che il parchetto sotto casa è sporco o che le strisce bianche per segnalare le nuove piste ciclabili nate nei mesi della pandemia si sono già cancellate quasi del tutto. Mezzi pubblici, pulizia della città e segnaletica sono infatti responsabilità di palazzo Marino o di aziende partecipate dal: il capo del povero dipendente potrà quindi interpretare le sue ...