Milan-Sassuolo 1-0 all’intervallo | prodezza di Calhanoglu al 30’

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le polemiche per la Super Lega si torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Al 45? dii rossoneri sono avanti 1-0 grazie ad un gol dialla mezz’ora. Partita con ritmi non altissimi, che ha visto anche Donnarumma protagonista con un paio di parate importanti. Al momento, ilsalirebbe a quota 69 punti, a -6 dall’Inter capolista impegnata in serata contro lo Spezia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Saelemaekers FLOP: Rebic VOTI Al termine del ...Commenta per primo Dopo Verona - Fiorentina di ieri, èdelle 18.30 la prima partita in programma oggi per la 32a giornata di Serie A. Dirige il match di San Siro l'arbitro Sacchi, al Var c'è Massa. Di seguito tutti gli episodi da moviola ...Dopo il primo tempo i rossoneri sono in vantaggio grazie ad un bellissimo gol di Calhanoglu. Nel finale la squadra di De Zerbi ha comunque mostrato un'ottima reazione, di buon auspicio per la seconda ...A San Siro Milan avanti 1-0 contro il Sassuolo all'intervallo del match delle 18.30 valido per la 32ª giornata di campionato.