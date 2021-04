Lombardia: consigliera Baffi, 'denuncerò minacce e insulti' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Patrizia Baffi, consigliera regionale della Lombardia passata due giorni fa da Italia Viva a FdI ha deciso di denunciare gli autori delle minacce apparse sui suoi profili social nelle ultime 48 ore. "Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto e non è una decisione per quanto mi riguarda banale. Mi sono già trovata in una situazione simile in passato, messa alla gogna da insulti di ogni genere, ma allora avevo preferito sorvolare, passare oltre, senza dare ulteriore peso a quei comportamenti odiosi. Oggi ho deciso invece di sporgere denuncia rispetto ad alcune minacce e insulti disgustosi che ho ricevuto pubblicamente e privatamente sui social network", spiega lei in una nota. "E' stata - continua - una decisione sofferta, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Patriziaregionale dellapassata due giorni fa da Italia Viva a FdI ha deciso di denunciare gli autori delleapparse sui suoi profili social nelle ultime 48 ore. "Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto e non è una decisione per quanto mi riguarda banale. Mi sono già trovata in una situazione simile in passato, messa alla gogna dadi ogni genere, ma allora avevo preferito sorvolare, passare oltre, senza dare ulteriore peso a quei comportamenti odiosi. Oggi ho deciso invece di sporgere denuncia rispetto ad alcunedisgustosi che ho ricevuto pubblicamente e privatamente sui social network", spiega lei in una nota. "E' stata - continua - una decisione sofferta, ma ...

Advertising

algirone : RT @lenzi_antonio: @fabrizio19651 @matteotti_g In Lombardia la consigliera regionale di Iv passa con la meloni, a Palermo chiede di far ent… - Perla11976 : RT @LaPrimaManina: In #Lombardia l’unica consigliera regionale di Italia Viva, certa #Baffi, già eletta nel #Pd, approda a #FratellidItalia… - giul9801 : RT @LaPrimaManina: In #Lombardia l’unica consigliera regionale di Italia Viva, certa #Baffi, già eletta nel #Pd, approda a #FratellidItalia… - matteotti_g : RT @lenzi_antonio: @fabrizio19651 @matteotti_g In Lombardia la consigliera regionale di Iv passa con la meloni, a Palermo chiede di far ent… - Simo07827689 : RT @LaPrimaManina: In #Lombardia l’unica consigliera regionale di Italia Viva, certa #Baffi, già eletta nel #Pd, approda a #FratellidItalia… -